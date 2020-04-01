Рустам Минниханов перечислил средства на покупку продуктов для пожилых жителей Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к акции, инициированной республиканскими предпринимателями в поддержку пожилых людей.

Так, глава республики перечислил средства на покупку продуктовых наборов для пожилых жителей республики.

Акция призвана помочь старшему поколению в условиях самоизоляции, поскольку эта категория граждан остается наиболее уязвимой в период распространения коронавирусной инфекции, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента РТ.

Казанские предприниматели организовали сбор бесплатных продуктовых наборов. Президент республики поблагодарил инициаторов и призвал и других предпринимателей, и просто неравнодушных людей сделать такое доброе дело. «Чем добрее и внимательнее мы будем друг к другу, тем легче пройдет этот сложный для всех период», — отметил Рустам Минниханов.

