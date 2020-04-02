Эксперты рассказали, как приспособиться к самоизоляции

Руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов рассказал, что для приспособления к самоизоляции нужно составить план дня, а общение с детьми при их наличии структурировать.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, в свою очередь, напомнил, что даже во время изоляции нельзя забывать о правильном питании. В первую очередь нужно обратить внимание на молочный белок и мясо и исключить из рациона сладости и кондитерские изделия. Также необходимо употреблять витаминно-минеральные комплексы в любом виде, пишет RT.

Ранее в полиции разъяснили, чем отличается самоизоляция от карантина. В Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начнут с завтрашнего дня.