Казань не смогла привлечь кредит почти на 5 млрд рублей

Аукционы по предоставлению Казани четырех возобновляемых кредитных линий с лимитом 4,73 млрд рублей признаны несостоявшимися.

На торги не поступило ни одной заявки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК-Маркетинг».



Ранее финансовое управление исполкома Казани объявило ряд тендеров на предоставление возобновляемых кредитных линий на 4,73 млрд рублей. За кредитную линию на 1,4 млрд рублей финансовое управление потратит сумму в 294 млн рублей, на 1,33 млрд рублей — 279,3 млн рублей, на две линии по 1 млрд рублей — по 210 млн рублей. У кредитов должна быть возможность досрочного расторжения, процентная ставка — фиксированная.