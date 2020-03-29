Мэрия Казани возьмет кредиты почти на 5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Финансовое управление исполкома Казани объявило ряд тендеров на предоставление возобновляемых кредитных линий. В сумме власти столицы РТ намерены получить 4,73 млрд рублей.

Прием заявок по всем объявлениям стартовал 20 марта и продлится до 30 марта. Электронный аукцион назначен на 31 марта, говорится в сообщениях на сайте госзакупок.

За кредитную линию на 1,4 млрд рублей Финансовое управление потратит сумму в 294 млн рублей, на 1,33 млрд рублей — 279,3 млн рублей, на две линии по 1 млрд рублей — по 210 млн рублей. У кредитов должна быть возможность досрочного расторжения, процентная ставка — фиксированная. Кредиты предназначены для пополнения остатков средств на счете бюджета и погашения долговых обязательств. Срок кредитования составит 3 года.