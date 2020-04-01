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В Челнах под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 13 человек

17:14, 01.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 13 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом находятся 13 человек. Их всех поместили в инфекционную больницу, рассказал мэр города Наиль Магдеев.

Он напомнил, что у двоих из них подтвердился COVID-19. Оба случая — привозные.

Все люди, контактирующие с ними, были выявлены, период, во время которого они находились под наблюдением медиков, прошел.

Напомним, за последние сутки в Татарстане не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Всего медики выявили 19 случаев заражения коронавирусом на территории республики. Двое уже выздоровели.

ОбществоМедицина Татарстан
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