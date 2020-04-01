Железнодорожная касса №1 на станции Казань-1 временно прекращает свою работу

В Татарстане на станциях Казань-1 и Вятские Поляны временно прекращают работу железнодорожные кассы до улучшения эпидемиологической обстановки.

Кроме того, с 1 апреля приостанавливают работу пригородные железнодорожные кассы на станциях и остановочных пунктах: Албаба, Канаш (12 путь), 753 километр, Пост Волга, Юдино (четное), Адмиралтейская Слобода, Компрессорный (касса №1), Бирюли, Братьев Комаровых.

Отмечается, что оформление проездных документов в пути следования для пассажиров, которые следуют со станций и остановочных пунктов 753 километр, Пост Волга, Юдино (четное), Адмиралтейская Слобода, Бирюли, Братьев Комаровых, Албаба, будет осуществляться без взимания комиссионного сбора, передает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Казани на станции Ометьево перестанет функционировать железнодорожная касса. Такая мера связана со снижением пассажиропотока.

