В детских садах Татарстана организуют дежурные группы

Министр науки и образования Татарстана Рафис Бурганов рекомендовал органам местной власти в период с 30 марта по 3 апреля организовать в детских садах дежурные группы для детей, родители которых будут работать. Об этом «Реальному времени» сообщили в одном из детских садов Казани.

Ранее сообщалось, что детские сады в Татарстане продолжат свою работу для того, чтобы родители, которые не будут отдыхать на следующей неделе, могли привести своего ребенка в дошкольное учреждение.

При этом власти Татарстана продлили школьные каникулы в РТ до 12 апреля. Это же касается спортивных и досуговых секций, музыкальных и художественных школ.