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В Минцифры Татарстана объяснили введение системы пропусков по СМС

14:10, 01.04.2020 1
В Минцифры Татарстана объяснили введение системы пропусков по СМС
Фото: pxhere.com

Главы Минцифры РТ Айрат Хайруллин объяснил, почему было принято решение запустить системы пропусков с помощью СМС.

«Мы прекрасно понимаем, что не у всех есть смартфоны с большим экраном, не у всех есть интернет. Есть старые модели, вплоть до Nokia, которой люди пользуются», — отметил он.

По его словам, в Татарстане проживает более 3 млн человек, а количество сим-карт превышает 7 млн.

Таким образом, отправка сообщений — оптимальный вариант для всех жителей республики.

Система работает следующим образом: на номер 2590 человек отправляет бесплатную СМС и в ответ получает текстовую инструкцию, что он должен сделать.

ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Образец текста sms-сообщения, который публиковали во многих новостях в первую половину дня, оказался неправильным, и многие так и не смогли получить код регистрации.
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