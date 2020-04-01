В Минцифры Татарстана объяснили введение системы пропусков по СМС

Главы Минцифры РТ Айрат Хайруллин объяснил, почему было принято решение запустить системы пропусков с помощью СМС.

«Мы прекрасно понимаем, что не у всех есть смартфоны с большим экраном, не у всех есть интернет. Есть старые модели, вплоть до Nokia, которой люди пользуются», — отметил он.

По его словам, в Татарстане проживает более 3 млн человек, а количество сим-карт превышает 7 млн.

Таким образом, отправка сообщений — оптимальный вариант для всех жителей республики.

Система работает следующим образом: на номер 2590 человек отправляет бесплатную СМС и в ответ получает текстовую инструкцию, что он должен сделать.