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В Казани во время нерабочей недели запрещены отключения воды и света в домах

13:58, 01.04.2020
В Казани во время нерабочей недели запрещены отключения воды и света в домах
Фото: kzn.ru

В Казани в период нерабочей недели — с 28 марта по 5 апреля — в домах запрещены плановые отключения воды и электричества, а также приостановлены плановые ремонтные работы, не влияющие на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Однако жилищно-коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. Например, вывоз коммунальных отходов осуществляется своевременно, а при необходимости кратность вызовов увеличивается.

Выключить свет или воду могут только при аварийных ситуациях. Для устранения непредвиденных ситуации МУП «Водоканал» предусмотрел дополнительное привлечение четырех бригад и специальной техники в количестве 15 единиц, передает мэрия Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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