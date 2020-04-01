В Казани во время нерабочей недели запрещены отключения воды и света в домах

В Казани в период нерабочей недели — с 28 марта по 5 апреля — в домах запрещены плановые отключения воды и электричества, а также приостановлены плановые ремонтные работы, не влияющие на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Однако жилищно-коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. Например, вывоз коммунальных отходов осуществляется своевременно, а при необходимости кратность вызовов увеличивается.

Выключить свет или воду могут только при аварийных ситуациях. Для устранения непредвиденных ситуации МУП «Водоканал» предусмотрел дополнительное привлечение четырех бригад и специальной техники в количестве 15 единиц, передает мэрия Казани.