В марте в Казани температурные рекорды фиксировались каждые два дня

За время марта в Казани зарегистрировано 14 температурных рекордов. Последний зафиксирован 31 марта, когда температура воздуха поднялась до +15,8°С.

По данным синоптиков, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в столице Татарстана на эту дату был зафиксирован в 2007 году и составил 14,9 градуса выше ноля.

Всего за месяц зарегистрировано 14 рекордов. Сообщения о последних поступали 6 дней подряд. Например, 28 марта воздух прогрелся до +13,5°С. Это выше прошлого рекорда, зафиксированного в том же 2007-м.