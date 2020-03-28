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Погода в Казани сегодня побила температурный рекорд 2007 года

19:30, 28.03.2020
Погода в Казани сегодня побила температурный рекорд 2007 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, 28 марта, погода в Казани побила температурный рекорд, который был поставлен 13 лет назад.

По данным Гидрометцентра РТ, на метеостанции Казань-опорная температура воздуха составила +13,4 градуса, на авиационной метеостанции Казань-Аэропорт — +13,5 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году, когда воздух на авиационной метеостанции Казань-Сокол прогрелся до +12 градусов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован вчера. Таким образом, это 11-й рекордный показатель, зафиксированный с начала марта

Общество Татарстан
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