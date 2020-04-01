Минэкономики РТ проведет онлайн-конференцию для бизнеса по адаптации в кризис

Сегодня в 11.00 Министерством экономики Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства РТ и проектом «Фабрика предпринимательства» проведут онлайн-конференцию для бизнеса «Технологии адаптации: как выжить и вырасти?».

Онлайн выступят основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор компании «Акульчев» Сергей Акульчев, а также эксперты в сфере гостеприимства, правовых и финансовых вопросов.

Серия антикризисных конференций запущена по поручению президента республики Рустама Минниханова для поддержки бизнеса.