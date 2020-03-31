Национальный музей Татарстана стал лучшим по теме истории и культуры для онлайн-туров

Национальный музей Татарстана стал самым посещаемым музеем истории и культуры регионов России, в том числе и онлайн. Об этом говорится в рейтинге «ТурСтата», составленного по результатам анализа предложений виртуальных путешествий по экспозициям музеев.

В топ-5 также вошли Национальный музей Башкирии в Уфе, Национальный музей Карелии в Петрозаводске, Чувашский национальный музей в Чебоксарах и Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда в Ижевске.

Кроме того, по данным «ТурСтата», Казанский кремль занял четвертое место в рейтинге самых интересных и посещаемых исторических музеев России, в том числе и онлайн. В прошлом году его посетили 3 млн человек.

Ранее сообщалось, что количество музеев в Татарстане с 2014 года увеличилось в 1,6 раза.

