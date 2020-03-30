Количество музеев в Татарстана с 2014 года увеличилось в 1,6 раза

Количество музеев в Татарстан с 2014 года к концу 2018 года увеличилось в 1,6 раза, до 162 музеев. Число посещений возросло по сравнению с 2014 годом практически вдвое, говорится в сообщении Татарстанстата.

Отмечается, что среди музеев РТ свои официальные сайты имеют 16 музеев, в социальных сетях представлено 39 музеев. В электронном каталоге «Музеи Республики Татарстан» представлено 62 музея и музейных объединения, которые разместили на данном ресурсе более 200 тыс. своих экспонатов.

Ранее сообщалось, что ГМИИ РТ на своем сайте выложит видеоэкскурсии и проведет онлайн-олимпиаду. Виртуальные экскурсии предлагает и музей-заповедник «Казанский Кремль». Музей Тукая намерен открыть две выставки и транслировать церемонии в Instagram.