СМИ опубликовали фотографию новой формы сборной России по футболу

Фото: скриншот

Портал Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии новой формы сборной России по футболу от компании Adidas.

Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой окантовкой на груди и рукавах, гостевой — в белом цветет с большим триколором на груди и рукавах.

Отметим, Adidas совсем убрала флаг с рукавов — изначально он был расположен в перевернутом виде.

Ранее презентованная для Евро-2020 форма сборной вызвала много критики из-за сомнительного дизайна и некачественного пошива. В частности, вместо российского флага на рукавах был изображен сербский триколор, а в некоторых местах формы торчали нитки. В пресс-службе пояснили, задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.