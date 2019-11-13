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Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы

12:08, 13.11.2019 1
Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы
Фото: twitter.com/TeamRussia

Несколько футболистов сборной России отказались выходить на поле в новой форме, презентованной ранее в Москве.

По сообщениям источника, футболисты, у которых нет личного контракта с компанией Аdidas, объявили бойкот из-за перевернутого флага на рукавах формы. Российский футбольный союз уже подтвердил, что ближайшие матчи против Бельгии и Сан-Марино сборная проведет в старой экипировке.

Ранее презентованная для Евро-2020 форма сборной вызвала много критики из-за сомнительного дизайна и некачественного пошива. В частности, вместо российского флага на рукавах был изображен сербский триколор, а в некоторых местах формы торчали нитки.

СпортФутболОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:10
    Зря отказались...!!! В случае проигрыша - могли сказать, что новая форма сильно мешала им показать, лучшую в жизни, игру....
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