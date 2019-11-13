Футболисты сборной России объявили бойкот из-за новой формы

Несколько футболистов сборной России отказались выходить на поле в новой форме, презентованной ранее в Москве.

По сообщениям источника, футболисты, у которых нет личного контракта с компанией Аdidas, объявили бойкот из-за перевернутого флага на рукавах формы. Российский футбольный союз уже подтвердил, что ближайшие матчи против Бельгии и Сан-Марино сборная проведет в старой экипировке.

Ранее презентованная для Евро-2020 форма сборной вызвала много критики из-за сомнительного дизайна и некачественного пошива. В частности, вместо российского флага на рукавах был изображен сербский триколор, а в некоторых местах формы торчали нитки.