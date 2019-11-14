Adidas о перевернутом флаге на форме сборной: «Когда отмечаешь забитый гол, триколор правильный»

Пресс-служба немецкой компании Adidas ответила на вопросы о новой форме сборной России по футболу, на которой изображен перевернутый российский флаг.

— Почему на рукавах формы использован перевернутый российский флаг, в то время как у формы других стран (Бельгия, Германия) — в правильном порядке?

— Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола.

Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной.

— Перевернутый российский триколор на рукавах формы напоминает флаги других государств.

— Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии.

— Почему дизайн формы не претерпел практически никаких изменений и так скучно выглядит?

— В процессе разработки формы для сборной России были использованы новейшие материалы, а также инновационная технология Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт во время игры и позволяет игрокам сосредоточиться на игре на поле. Мы сделали дизайн формы, который будет узнаваем на футболистах вне зависимости от того, сборную какой страны они представляют. В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично и не отвлекать от красивой игры и качественного футбола.

Долгое время основным цветом формы российской сборной был красный. Красный цвет стал талисманом нашей сборной. Мы положили начало серии побед на чемпионате мира — 2018, выступая именно в красном цвете.

Именно поэтому мы приняли решение не вносить сильных изменений в дизайн формы и сохранить в основе доминантный красный цвет. Мы верим, что это создаст правильные ассоциации у болельщиков, а игроков нашей сборной мотивирует к новым победам и достойному выступлению на Евро-2020.

— Почему сборная России не будет играть в новой форме в ближайших матчах против Сан-Марино и Бельгии?

— По взаимному решению с РФС.

— Был ли новый дизайн формы согласован с РФС?

— Да, РФС принимал участие на протяжении всего процесса разработки, и мы прошли все этапы согласования. Новая форма для Евро-2020 является результатом этого тесного сотрудничества и была запущена в производство сразу после того, как мы совместно утвердили финальный дизайн формы.

— Как бы вы прокомментировали свою позицию относительно возможного расторжения контракта с РФС?

— Мы не комментируем наши партнерские отношения», — говорится в заявлении Аdidas.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые футболисты сборной России объявили бойкот новой форме от Adidas из-за неправильного флага страны и некачественного шитья. После этого РФС принял решение провести ближайшие матчи против Бельгии и Сан-Марино в старой форме.