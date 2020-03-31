В Татарстане изменят расписание движения пригородных поездов

С 1 апреля в Татарстане изменится расписание пригородных поездов. Ездить будут только около 20 электричек.

Речь идет о таких поездах, как №6352, №6358 Канаш — Казань; №6357, №6353 Казань — Канаш; №6469 Арск — Албаба, №6480 Паратск — Бирюли, №6477 Арск — Васильево; №6751/6752, №6677/6678 Нижнекамск — Ижевск и №7649/6750, №6675/6676 Ижевск — Нижнекамск.

Полный список опубликован на сайте Миндортранса РТ.

Ранее сообщалось, что с завтрашнего дня в Татарстане снизят интенсивность движения общественного транспорта. Кроме того, приостанавливаются межмуниципальные перевозки.