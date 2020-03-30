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В Татарстане снизят интенсивность общественного транспорта

17:21, 30.03.2020
В Татарстане снизят интенсивность общественного транспорта
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане интенсивность общественного транспорта снизят, но его работа не будет полностью приостановлена.

Также в городах республики такси будут работать в прежнем режиме, сообщил глава Минтранса РТ Ленар Сафин.

На личном транспорте можно будет выезжать только на работу (если человек имеет право выходить в дни самоизоляции на работу) или в соответствии с новым регламентом.

Завтра весь транспорт будет работать в штатном режиме, добавил Сафин, так что те, кто застал новость о самоизоляции не дома, смогут вернуться домой.

Напомним, с понедельника в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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