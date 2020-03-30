В Татарстане приостановят междугородние перевозки

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что с понедельника в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки.

«Перевозки, связанные с отправлением грузов по Республике Татарстан, а также грузов в пределах Республики Татарстан, будут осуществляться при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем в форме согласно приложению к данному постановлению кабинета министров Республики Татарстан», — процитировала Фазлеева соответствующее постановление правительства РТ.

Она подчеркнула, что в республике делается все для избежания заражения жителей Татарстана.

Напомним, сегодня в РТ вводится жесткий режим самоизоляции, касающийся не только пожилых жителей.