Новости

23:22 МСК Все новости
Новости раздела

В Татарстане приостановят междугородние перевозки

16:30, 30.03.2020 7

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что с понедельника в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки.

«Перевозки, связанные с отправлением грузов по Республике Татарстан, а также грузов в пределах Республики Татарстан, будут осуществляться при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем в форме согласно приложению к данному постановлению кабинета министров Республики Татарстан», — процитировала Фазлеева соответствующее постановление правительства РТ.

Она подчеркнула, что в республике делается все для избежания заражения жителей Татарстана.

Напомним, сегодня в РТ вводится жесткий режим самоизоляции, касающийся не только пожилых жителей.

Распечатать материал
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    Жена на даче, 150 км. от Казани. Продукты заканчиваются. Как быть? Смерть опять жене, по Постановлению Правительства татарской республики?
    Ответить
  • Анонимно 30 мар
    напишите номер постановления и дату, где искать это приложение
    Ответить
  • Анонимно 30 мар
    постановление № 234 от 30.03.2020 Но в нем нет приложения о грузоперевозках
    Ответить
  • Анонимно 30 мар
    Да я тоже не нашел. Потвидимому нет никакого приложения
    Ответить
  • Анонимно 31 мар
    кто-то нашел приложение? по какой форме справку выдавать...?
    Ответить
  • Анонимно 31 мар
    постановление оформили по-быстрому, приложения скорее всего еще не готовы. Если бы они были - то их опубликовали бы.
    Ответить
  • Анонимно 31 мар
    Аналогичный вопрос. Нужна справка, а формы нет.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров