Новости общества

23:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Челнов с завтрашнего дня ограничат въезд и выезд в город

19:39, 31.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Мэрия Челнов с завтрашнего дня закрывает въезд и выезд транспорта из города. Даная мера начнет действовать с 7:00.

Передвигаться по городу смогут лишь те, которым необходимо на работу даже в период самоизоляции. Как подчеркнули в исполкоме города, список предприятий будет представлен в ближайшее время.

Компаниям, которые будут работать, следует подготовить справки сотрудникам с указанием времени их работы, указав телефоны отделов кадров. Это будут временные пропуска, позже они будут заменены по форме, предложенной республикой. Корпоративные пропуска также необходимо иметь с собой.

Остальным же жителям следует соблюдать режим самоизоляции, выходить в магазин или аптеку, находящиеся в пределах своего комплекса. Каждому гражданину следует носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился ввести в республике жесткий режим самоизоляции. Теперь покидать свой дом татарстанцы могут только при крайней необходимости.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров