Власти Челнов с завтрашнего дня ограничат въезд и выезд в город

Мэрия Челнов с завтрашнего дня закрывает въезд и выезд транспорта из города. Даная мера начнет действовать с 7:00.

Передвигаться по городу смогут лишь те, которым необходимо на работу даже в период самоизоляции. Как подчеркнули в исполкоме города, список предприятий будет представлен в ближайшее время.

Компаниям, которые будут работать, следует подготовить справки сотрудникам с указанием времени их работы, указав телефоны отделов кадров. Это будут временные пропуска, позже они будут заменены по форме, предложенной республикой. Корпоративные пропуска также необходимо иметь с собой.

Остальным же жителям следует соблюдать режим самоизоляции, выходить в магазин или аптеку, находящиеся в пределах своего комплекса. Каждому гражданину следует носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился ввести в республике жесткий режим самоизоляции. Теперь покидать свой дом татарстанцы могут только при крайней необходимости.

