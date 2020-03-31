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В Челнах на базе санатория «Жемчужина» может открыться обсерватор

18:57, 31.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах на базе санатория «Жемчужина» может открыться обсерватор
Фото: realnoevremya.ru

В Челнах рассматривают возможность открытия обсерватора на базе санатория «Жемчужина», заявил мэр города Наиль Магдеев.

Сейчас в Челнах в случае необходимости в медорганизациях дополнительно предусмотрена возможность развертывания более 440 коек под госпитали: на базе инфекционной больницы, горбольницы №2 и госпиталя для ветеранов войн.

«Санаторий можно использовать в принципе как обсерватор, если мест не будет хватать для тех людей, которые появятся у нас в городе и без признаков болезни должны быть на самоизоляции на 14 дней», — передает chelny-biz.ru слова градоначальника.

ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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