МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре до 16 м/с и гололедице 1 апреля

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 3.00 до 18.00 1 апреля.



По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с (в Казани до 15 м/с). Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ранее синоптики спрогнозировали в Татарстане снег в начале апреля. Так, с 1 апреля через республику пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются осадки в виде мокрого снега, сильный ветер и понижение температуры до +5 градусов.