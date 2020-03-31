Синоптики прогнозируют в Татарстане снег в начале апреля

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Татарстане.

Так, с 1 апреля через республику пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются осадки в виде мокрого снега, сильный ветер и понижение температуры до +5 градусов.

В ночь с 1 на 2 апреля также будут выпадать осадки, днем 2 апреля, возможно, будет идти мокрый снег. Также синоптики прогнозируют в этот день порывистый ветер и низкую температуру.

Однако с 3 апреля погода улучшится, температура воздуха повысится, а снег перестанет идти, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.