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МВД Татарстана начало отслеживать жителей города, которые находятся на улице без причины

17:35, 31.03.2020 2
МВД Татарстана начало отслеживать жителей города, которые находятся на улице без причины
Фото: realnoevremya.ru

МВД Татарстана начало проводить мониторинг городов и муниципальных образований республики на предмет нахождения жителей вне зоны самоизоляции без причины.

Для этого задействованы система видеонаблюдения «Безопасный город», а также экипажи патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции, сообщили в ведомстве.

Нарушителей карантинного режима будут штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на въездах в крупные населенные пункты в Татарстане расположились посты ГИБДД и Росгвардии. Проезжающим автомобилистам сотрудники правоохранительных органов объясняют, что в связи с режимом самоизоляции с завтрашнего дня въезды в города будут закрыты для тех, у кого не будет документа, подтверждающего причину перемещения.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 мар
    Вообще то причиной въезда в город может быть прописка в этом городе.
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  • Анонимно 31 мар
    Глупость полнейшая, ЧС никто не объявлял, финансовые обязательства граждан никто на себя не брал..
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