МВД Татарстана начало отслеживать жителей города, которые находятся на улице без причины

МВД Татарстана начало проводить мониторинг городов и муниципальных образований республики на предмет нахождения жителей вне зоны самоизоляции без причины.



Для этого задействованы система видеонаблюдения «Безопасный город», а также экипажи патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции, сообщили в ведомстве.

Нарушителей карантинного режима будут штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на въездах в крупные населенные пункты в Татарстане расположились посты ГИБДД и Росгвардии. Проезжающим автомобилистам сотрудники правоохранительных органов объясняют, что в связи с режимом самоизоляции с завтрашнего дня въезды в города будут закрыты для тех, у кого не будет документа, подтверждающего причину перемещения.