На дорогах РТ полицейские разъясняют, что въезды в города ограничат для людей без справок — видео

На въездах в крупные населенные пункты в Татарстане расположились посты ГИБДД и Росгвардии. Проезжающим автомобилистам сотрудники правоохранительных органов объясняют, что в связи с режимом самоизоляции с завтрашнего дня въезды в города будут закрыты для тех, у кого не будет документа, подтверждающего причину перемещения.

Видеозапись работы такого поста прислал читатель «Реального времени»

— С завтрашнего дня движение ограничивается. Если есть справка, что в аптеке работаешь или продовольственные товары везешь, — тогда можно. А так в город въезд будет ограничен.

Водители поинтересовались, что делать, если за городом у них осталась пожилая бабушка, которой они хотят купить продукты.

— Вот сегодня лучше закупитесь. А потом или справка, или если в больницу необходимо — только таких [будем пускать], — ответил сотрудник МВД.