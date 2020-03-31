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На дорогах РТ полицейские разъясняют, что въезды в города ограничат для людей без справок — видео

16:17, 31.03.2020 3
На дорогах РТ полицейские разъясняют, что въезды в города ограничат для людей без справок — видео

На въездах в крупные населенные пункты в Татарстане расположились посты ГИБДД и Росгвардии. Проезжающим автомобилистам сотрудники правоохранительных органов объясняют, что в связи с режимом самоизоляции с завтрашнего дня въезды в города будут закрыты для тех, у кого не будет документа, подтверждающего причину перемещения.

Видеозапись работы такого поста прислал читатель «Реального времени»

— С завтрашнего дня движение ограничивается. Если есть справка, что в аптеке работаешь или продовольственные товары везешь, — тогда можно. А так в город въезд будет ограничен.

Водители поинтересовались, что делать, если за городом у них осталась пожилая бабушка, которой они хотят купить продукты.

— Вот сегодня лучше закупитесь. А потом или справка, или если в больницу необходимо — только таких [будем пускать], — ответил сотрудник МВД.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:16
    Какой бред...ну организуйте все нормально, а....какой то блин комом...А если я еду в поход....на рыбалку
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  • Анонимно 08:17
    Только избранных предупреждают?))))
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  • Анонимно 16:03
    Действительно бред! А что делать если пожилой человек поехал в гости к родным в Татарстан, вынужден находиться там на время самоизоляции. А мне нужно забрать его домой? Какую справку нужно представить тогда? Мне может кто-то ответить???
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