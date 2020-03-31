Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ бесплатно раздал продукты одиноким пожилым людям Казани

Фото: ДУМ РТ

Фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана организовал бесплатную раздачу продуктов для одиноких пожилых жителей Казани, которые не могут выйти в магазины из-за режима самоизоляции.

Сегодня продуктовые наборы от ДУМ РТ получили 50 жителей Казани. В продуктовый набор вошли: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сгущенка, сахар, макароны и чай.

В раздаче продуктов участвовали волонтеры. Пресс-служба ДУМ РТ сообщает, что каждого волонтера обеспечили масками, перчатками и антисептиком.

Напомним, сегодня руководитель татарстанского маркетплейса KazanExpress во время онлайн-встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым также рассказал об инициативе по бесплатной раздаче продуктовых наборов людям пожилого возраста.

