Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ бесплатно раздал продукты одиноким пожилым людям Казани
Фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана организовал бесплатную раздачу продуктов для одиноких пожилых жителей Казани, которые не могут выйти в магазины из-за режима самоизоляции.
Сегодня продуктовые наборы от ДУМ РТ получили 50 жителей Казани. В продуктовый набор вошли: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сгущенка, сахар, макароны и чай.
В раздаче продуктов участвовали волонтеры. Пресс-служба ДУМ РТ сообщает, что каждого волонтера обеспечили масками, перчатками и антисептиком.
Напомним, сегодня руководитель татарстанского маркетплейса KazanExpress во время онлайн-встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым также рассказал об инициативе по бесплатной раздаче продуктовых наборов людям пожилого возраста.
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