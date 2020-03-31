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Татарстанский маркетплейс предложил бесплатно раздавать продукты пожилым людям

15:40, 31.03.2020
Татарстанский маркетплейс предложил бесплатно раздавать продукты пожилым людям
Фото: pixabay.com

Руководитель татарстанского маркетплейса KazanExpress во время онлайн-встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым рассказал об инициативе по бесплатной раздаче продуктовых наборов людям пожилого возраста.

Другие участники встречи — представители Ozon, «Яндекса», Wildberries — выразили готовность помочь с логистикой.

Данное предложение поддержал и глава республики.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе этой встречи призвал онлайн-ретейлеров внимательнее относиться к вопросам безопасности курьеров, обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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