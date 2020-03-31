Татарстанский маркетплейс предложил бесплатно раздавать продукты пожилым людям
Руководитель татарстанского маркетплейса KazanExpress во время онлайн-встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым рассказал об инициативе по бесплатной раздаче продуктовых наборов людям пожилого возраста.
Другие участники встречи — представители Ozon, «Яндекса», Wildberries — выразили готовность помочь с логистикой.
Данное предложение поддержал и глава республики.
Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе этой встречи призвал онлайн-ретейлеров внимательнее относиться к вопросам безопасности курьеров, обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым