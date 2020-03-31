Россиян будут информировать о нарушениях ими карантина по СМС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил информировать граждан о нарушениях ими карантина через СМС-сервисы и портал госуслуг.

Минздрав России с завтрашнего дня будет предоставлять Минкомсвязи данные о заболевших коронавирусом, контактировавших с ними и лицах на карантине. Данные о нарушениях будут передаваться МВД, Минздраву и Роспотребнадзору.

Также информацию о россиянах, прибывших из стран, где зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая ситуация, будут передавать в Фонд социального страхования и правительство Москвы, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта домашний режим самоизоляции должны соблюдать все горожане, независимо от возраста. Так, из дома выходить разрешается только в случае необходимости — до ближайшей аптеки и магазина или для получения экстренной медицинской помощи. Позже власти внедрят спецпропуска и введут наказание для нарушителей.

Вчера, 30 марта, власти российских регионов объявили о переходе на режим самоизоляции. Данная мера введена и в Татарстане.

