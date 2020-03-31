Эксперты оценили потери банков от поддержки бизнеса в 1 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Распоряжение о реструктуризации кредитов для бизнеса может привести к потере банками процентных доходов. Размер этих потерь аналитики оценивают в сумму до 1 трлн рублей.

По оценкам аналитиков «Райффайзенбанка», падение может составить 0,5—1 трлн рублей, пишут «Ведомости». Сумма будет зависеть от продолжительности пандемии коронавируса.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил, что одной из мер поддержки бизнеса в условиях самоизоляции станет отсрочка по кредитным платежам для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших категорий.

После этого Центробанк разрешил банкам до 30 сентября реструктурировать кредиты компаниям и гражданам, пострадавшим от коронавируса, не ухудшая при этом оценку качества обслуживания их долга и не увеличивая отчисления в резервы по таким кредитам, если финансовое положение заемщика ухудшилось после 1 марта.