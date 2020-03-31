«Конкурсник» отчитался о провалившейся попытке продать часть участков из «земельного банка» Мусина

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Конкурсный управляющий АО «Земельная корпорация «Лидер» отчитался о несостоявшихся торгах. На них предполагалось продать часть земельных участков в нескольких районах Татарстана.

С молотка предполагалось пустить 22 участка в Верхнеуслонском, Заинском, Елабужском, Апастовском и Пестречинском районах. На торги не поступило ни одной заявки, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве, следует из сообщений, опубликованных в реестре сведений о банкротстве.

При этом управляющий выставил на торги 53 участка почти за 200 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что ЗК «Лидер» являлась своеобразным «земельным банком» «Татфондбанка». Всего за компанией числились земли на 106,5 тысячи га. Оценивались эти земли в 2,6 млрд рублей.