Треть земельных активов «Татфондбанка» уйдет с молотка

Треть земельных активов «Татфондбанка» — 28,6 тысячи гектаров оценочной стоимостью в 1,2 млрд рублей — будет продана с торгов. Это участки в Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Елабужском и Лаишевском районах, которые принадлежат банкроту — компании «Земельная корпорация «Лидер».



Как выяснило «Реальное время», 70 земельных участков земельной корпорации «Лидер» будут проданы с торгов. Фактически, это накопленный Робертом Мусиным и его экс-партнером Ринатом Губайдуллиным «земельный банк» в Татарстане, который впоследствии перешел в руки экс-главы ТФБ. Земли часто выступали залоговым имуществом при оформлении кредитов мусинских структур, а затем становились предметом споров в арбитраже.

Сами бывшие владельцы ЗК «Лидер» оценивали свои земельные активы (106,5 тыс. га) в 2,6 млрд рублей, львиная часть которых — сельхозугодия. Всего в собственности бизнесменов было 13,2% от всех татарстанских земель или 2,3% от земель сельхозназначения. На балансе компании имелись и ценные бумаги «Татфондбанка» стоимостью 1,2 млрд рублей. Залоговая стоимость земельных участков составляла 7,8 млрд рублей.

Лоты были выставлены арбитражным управляющим Крестиной Акубжановой. Самый дорогой по стоимости — в Верхнеуслонском районе — это 20 участков, оцененные в 470,8 млн рублей. Еще 20 участков в Камско-Устьинском районе по цене 375,5 млн. Два других лота — 8 участков в Никольском сельском поселении Лаишевского района (300 млн рублей) и 22 участка в Елабужском районе на 83,8 млн.

Согласно «Предложению о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, утвержденных залоговым кредитором ПАО «Татфондбанка» и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», в Верхнеуслонском районе «Лидер» владел участками на 100 млн кв. м (в среднем, то есть, 4,7 рубля за кв. м), в Камско-Устьинском — на 141,5 млн кв. м (2,6 рубля за кв. м), в Лаишевском — лишь 37,3 млн кв. м, зато в среднем 1 метр здесь оценен почти в 8 рублей, и, наконец, под Елабугой у компании Мусина в собственности было 6,5 млн кв. м (в среднем, 12,8 рубля за кв. м).

Всего, таким образом, земельный банк «Золотого колоса» и «Татфондбанка» включал в себя 286,5 млн кв. м (28,6 тыс. гектаров) стоимостью 1,2 млрд рублей. То есть рынку предложили почти третью часть всего земельного банка.



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