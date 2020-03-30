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В Казани интенсивность движения снизилась на 40% из-за карантина — видео

22:58, 30.03.2020
В Казани интенсивность движения снизилась на 40% из-за карантина — видео
Фото: скриншот

В Казани интенсивность движения упала на 40%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пассажиропоток в общественном транспорте столицы Татарстана уменьшился вдвое.

Из-за того, что эта неделя по всей республике объявлена выходной, транспорт в Казани работает по воскресному графику. На линию выходят не более 30% автобусов.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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