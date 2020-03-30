В Казани интенсивность движения снизилась на 40% из-за карантина — видео
В Казани интенсивность движения упала на 40%, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Пассажиропоток в общественном транспорте столицы Татарстана уменьшился вдвое.
Из-за того, что эта неделя по всей республике объявлена выходной, транспорт в Казани работает по воскресному графику. На линию выходят не более 30% автобусов.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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