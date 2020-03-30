Цена российской нефти Urals снизилась до уровня 1999 года

Цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель. Это стало наименьшим уровнем с 1999 года.

Падение цены связано с удешевлением североморского эталона (Brent). Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51, пишет Argus Media.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE упала на 10,39% и составила $22,34 за баррель.

Цена на нефть WTI снижается на 6,7% и находится на отметке $20,07 за баррель, передает ТАСС.

Кроме того, курс доллара на Московской бирже равен 79,75 рубля, евро — 87,93.