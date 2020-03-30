В случае продления карантина власти продлят и выходные

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Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева ответила на вопрос о том, будут ли продлеваться выходные дни в случае, если режим самоизоляции не будет снят до конца недели.

«Уважаемые коллеги, на сегодняшний день постановление кабинета министров у нас датируется датами от 30 марта и до стабилизации. Соответственно, на сегодняшний день существуют документы, которые связаны с одной неделей. Если будет необходимость продления данного режима, то, соответственно, и документы, регламентирующие эти вопросы, будут приняты», — сказала Фазлеева.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане вводится режим усиленной самоизоляции. Жителям республики запрещено покидать свое жилье. Действовать ограничения будут до тех пор, пока в России не стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса.