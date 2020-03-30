Новости общества

23:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В случае продления карантина власти продлят и выходные

17:16, 30.03.2020 1
В случае продления карантина власти продлят и выходные
Фото: скриншот

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева ответила на вопрос о том, будут ли продлеваться выходные дни в случае, если режим самоизоляции не будет снят до конца недели.

«Уважаемые коллеги, на сегодняшний день постановление кабинета министров у нас датируется датами от 30 марта и до стабилизации. Соответственно, на сегодняшний день существуют документы, которые связаны с одной неделей. Если будет необходимость продления данного режима, то, соответственно, и документы, регламентирующие эти вопросы, будут приняты», — сказала Фазлеева.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане вводится режим усиленной самоизоляции. Жителям республики запрещено покидать свое жилье. Действовать ограничения будут до тех пор, пока в России не стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:26
    пока в России не стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса
    У нас как всегда нет ясности. Почему нельзя установить сроки? Их же можно продлить, если ситуация не стабилизируется.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров