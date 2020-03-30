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Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

16:20, 30.03.2020
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение мер по борьбе с распространением коронавируса.

Глава государства рассказал о частичной ответственности региональных властей за эпидситуацию. Проконтролировать исполнение необходимых мер должны именно полпреды, считает Путин.

«Прошу вас как полномочных представителей президента в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах», — приводит «РИА Новости» слова главы государства.

Глава государства подчеркнул, что это в полной мере касается и выполнения решений координационного совета при правительстве РФ, и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Москве введен режим полной самоизоляции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал другие регионы последовать примеру столицы и также ограничить передвижение граждан.

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