Ильсур Метшин: «Желающим заработать возможность будет предоставлена»

Новые койки, рекомендации ВОЗ и «Яндекс.Такси» в роли скорой помощи

Сегодня во время заседания штаба по предупреждению коронавируса в мэрии Казани обсудили мобилизацию городских служб во время карантина, поддержку малого и среднего бизнеса, работу с незащищенными группами населения.

Замминистра управления здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков напомнил о 12 заболевших коронавирусом и о правилах личной гигиены. Он рассказал, что под медицинским наблюдением по подозрению в COVID-19 сейчас в городе находятся более 4 тыс. человек, наблюдение за 662 людьми прекращено — вирус у них не выявился в течение всего инкубационного периода. В столице Татарстана, как и во всей республике, перепрофилируют больницы и перераспределяют аппараты ИВЛ. Потенциальный фонд коек для больных COVID-19 в Казани постепенно пополняется. За последнюю неделю подготовили 150 мест в горбольнице №7. При необходимости в Казани в общей сложности развернут 2665 коек. В РКИБ задействованы 309 коек, в клинической больнице №2 — 163 койки.



Отдельно позаботились о беременных женщинах: на базе роддома медуниверситета подготовили 100 коек для больных коронавирусом.

«Это не значит, что все эти места пустуют в ожидании больных. Так как сейчас пациентов с коронавирусом, слава богу, мало, в этом роддоме принимают беременных с любой ОРВИ. Если вдруг коронавирусная инфекция начнет распространяться среди беременных, то этот корпус будет задействован под лечение именно таких пациенток», — пояснил Жаворонков «Реальному времени».

На заседании штаба он рассказал, как лечат пациентов: врачи используют рекомендации, опубликованные ВОЗ, а также американским, китайским и европейским центрами по контролю за заболеваемостью коронавирусом. К работе лечебных учреждений в Казани привлекают ординаторов, студентов медицинских вузов и колледжей.

На совещании в мэрии рассказали, что по закону тех, кто нарушает предписанный режим изоляции, можно изолировать принудительно. А еще нарушителям грозит штраф по части 1 ст. 19.5 КоАП. Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность при нарушении режима изоляции, повлекшем массовое заболевание людей, — штраф до 80 тыс. рублей и ограничение свободы на срок до 1 года.

Ильсур Метшин напомнил, что исполком Казани передал 18 служебных автомобилей учреждениям здравоохранения. Они за минувшую неделю отработали 200 вызовов. Крупный бизнес включается в борьбу с вирусом: так, 30 автомобилей «Яндекс.Такси» в ближайшую неделю будут работать бесплатно в режиме помощи первичной медицинской сети. После того как это взаимодействие отрегулируют, такси будут помогать медикам по договоренности, за счет средств бюджета республики.

Пассажиров в транспорте стало на треть меньше, а на «Водоканале» отбирают пробы каждые два часа

На заседании штаба рассказали, что пассажиропоток в будние дни в Казани снизился на 30%, а за выходные — наполовину. Салоны автобусов, метро и станции метрополитена тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Сотрудникам общественного транспорта выдают перчатки и маски.

Подведомственные организации ЖКХ работают в усиленном режиме. Запрещены плановые отключения коммунальных ресурсов, обрабатываются места общего пользования. Граждан призывают дезинфицировать вход в свои квартиры. На главной странице портала «Открытая Казань» указаны телефоны горячих линий: 236-4-123 и 063. По этим номерам можно оставить заявку на обработку подъездов и лестничных клеток.

У МУП «Водоканал» сегодня началась рабочая неделя в усиленном режиме.

— На предприятии создана специальная комиссия, введен режим профилактики вирусных заболеваний. Собираем информацию о сотрудниках, болеющих дома. Выезжающие за пределы республики переведены на удаленный режим. Вооруженная охрана объектов переведена на усиленный режим, — отчитался директор предприятия Андрей Егоров.

В работе «Водоканала» задействованы сейчас более тысячи человек, 16 аварийных бригад. При возникновении непредвиденной ситуации организация сможет задействовать еще четыре бригады и 15 единиц техники — резерв сотрудников, ответственных за технологические процессы.

«Водоканал» отбирает пробы воды каждые два часа. Лаборатория работает круглосуточно. Предприятие на 100 процентов обеспечено реагентами, обеззараживающими средствами, запасами ГСМ, в том числе для ремонтно-восстановительных работ.

Чиновники консультируют в соцсетях

Личный прием граждан в исполкоме приостановлен в связи с объявленной нерабочей неделей. Руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин напомнил, что «получить муниципальные услуги жители столицы Татарстана могут на портале государственных и муниципальных услуг РТ или в соответствующем мобильном приложении. Обращения можно направлять по электронной почте либо оставлять в интернет-приемной официального портала органов местного самоуправления. Консультации горожане получают с помощью Skype».

— За прошедшую неделю специалисты исполкома провели для жителей города более 5 тысяч удаленных консультаций. Чаще всего горожане обращались с вопросами по телефону, также у них есть возможность связаться со специалистами через электронную почту, Skype и соцсети, — сообщил спикер.

По словам Варакина, за минувшую неделю по электронной почте ответы на вопросы получили 378 горожан, по телефону — около 5 тыс. человек. Кроме того, провели 224 консультации через соцсети.

Запись в добровольцы продолжается

В Казани заработал штаб волонтеров, которые помогают пожилым людям. Более 300 волонтеров работают в две смены. На прошлой неделе добровольцы помогли 200 горожанам. Средний вес покупки — 6,5 килограмма, средний чек — 2 тыс. рублей. В мэрии напомнили, что волонтеры приходят только после предварительного звонка, у них на одежде должен быть специальный бейдж. Записаться в добровольцы в Казани можно по телефону горячей линии 063.

Ильсур Метшин поручил «эту работу не просто организовать, а раскручивать и выводить на новый уровень. Количество этих обращений должно быть больше, и больше людей должны вовлекаться в эту работу».

2 тысячи школьников офлайн

Рустем Гафаров, первый заместитель руководителя исполкома, доложил о том, что в городе закрыты для посещений учреждения образования, культуры и спорта. Многие из них проводят онлайн-мероприятия. В нерабочую неделю в детсадах действуют дежурные группы для 6 тыс. детей. Школьные каникулы продлятся до 5 апреля. 97,7% учащихся Казани готовы заниматься дистанционно после окончания каникул. У остальных школьников, а это более 2,3 тыс. детей, с этим проблемы: нет компьютера или плохой интернет.

— Зависает интернет, им пользуется запредельное число людей, и наши сети не были готовы. Но все говорит о том, что новый режим работы пригодится надолго. 136 тысяч детей будут обучаться на дому, это нормальный рабочий процесс. За неделю нужно организовать все технические вопросы, — распорядился мэр Казани.

При необходимости для школьников организуют малые группы или обучение офлайн по телефону, по индивидуальному плану.

Потерявшим работу поможет мэр: их обещали трудоустроить

Ильсур Метшин отметил, что «последствия пандемии отражаются не только на здоровье людей и не только на тех мероприятиях, которые мы проводим по профилактике, но, к сожалению, и на состоянии малого и среднего бизнеса».

Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров напомнил о том, что сейчас очень пострадали общепит и торговля, гостиничный и рекламный бизнес, индустрия развлечений. Шакиров сообщил, что казанские предприниматели смогут размещать летние веранды на открытом воздухе без взимания платы. Малому и среднему бизнесу городские власти предоставили отсрочку платежей в муниципальный бюджет. Оплатить рекламные конструкции организации смогут до 31 марта 2021 года. «Это порядка 78 млн рублей, которые в настоящее время отрасль сможет направить на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты работникам». Кроме того, вносятся изменения в программу льготного кредитования МСБ, которому планируют предоставлять субсидии из городского бюджета в связи с реструктуризацией кредитов.

— У нас много работы. Президент Татарстана по-прежнему полон решимости реализовать проекты по благоустройству дворов, парков и скверов. На этих видах работ мы будем нуждаться в большом количестве рук. Желающих поработать и заработать мы приглашаем принять в этом участие, возможность такая будет предоставлена, — сообщил градоначальник.

— Прошу сосредоточить работу, чтобы обо всех этих мерах поддержки мы информировали предпринимателей, — обратился глава города к руководителю исполкома Денису Калинкину. — Мы должны вместе с коллегами из Минэкономики и Минпромторга своевременно заявляться на меры поддержки, которые предусмотрены и республиканским правительством, и правительством РФ, чтобы не догонять поезд поддержки, это сейчас очень и очень важно.

Екатерина Аблаева