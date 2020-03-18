В Татарстане открыли отремонтированный участок трассы М-7
Региональная структура Росавтодора отчиталась о завершении ремонта участка трассы М-7 в Менделеевском районе Татарстана. Теперь движение вновь открыто на всех полосах.
Часть трассы перекрывали, передает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Движение регулировалось инспекторами ГИБДД.
Работы велись на 19-м км дороги, соединяющей М-7 и Ижевск.ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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