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В Татарстане открыли отремонтированный участок трассы М-7

04:36, 18.03.2020
В Татарстане открыли отремонтированный участок трассы М-7

Региональная структура Росавтодора отчиталась о завершении ремонта участка трассы М-7 в Менделеевском районе Татарстана. Теперь движение вновь открыто на всех полосах.

Часть трассы перекрывали, передает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Движение регулировалось инспекторами ГИБДД.

Работы велись на 19-м км дороги, соединяющей М-7 и Ижевск.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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