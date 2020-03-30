Нурмагомедов заявил, что UFC ищет нового соперника для Фергюсона

Российский боец, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном может сорваться. Организация уже ищет нового соперника вместо россиянина.

«В данный момент идут переговоры о том, что турнир проведут без меня, если я не смогу принять в нем участие. Пожалуйста, пускай организуют, пусть делают это по законам той страны, в которой хотят провести соревнование. Я сторонник того, чтобы бойцы выполняли свои контракты и могли платить по счетам. Как мне стало известно, UFC даже ищет соперника для Фергюсона, поскольку я не могу приехать на турнир», — сказал Нурмагомедов.

Как отмечает сам спортсмен, скорее всего он не сможет покинуть страну из-за закрытых границ в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. В начале прошлой недели россиянин вернулся из США в Россию.

Изначально бой Нурмагомедова против Фергюсона был намечен на 18 апреля в Нью-Йорке, однако город отказался от проведения бойцовского поединка из-за коронавируса. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы встретятся в другом месте, но встреча пройдет без зрителей.

Сторона Нурмагомедова сообщила, что, скорее всего, бой пройдет в Дубае.