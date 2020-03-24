Бой Нурмагомедова против Фергюсона состоится без зрителей

Бойцовский поединок между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится при пустых трибунах, сообщил президент организации Дэйна Уайт.

Также стало известно, что бой пройдет в ранее запланированную дату, 18 апреля, но из-за коронавируса будет перенесен из Нью-Йорка в другой город. Уайт отказался рассказать, где именно состоится поединок, однако, по его словам, новое место уже согласовано.

«Я знаю (знаю, где это). Но я еще не готов тебе сказать. Я много чего знаю. Там не будет никаких фанатов. Это будет закрытое мероприятие», — сказал Уайт.

Ранее сторона Хабиба Нурмагомедова сообщила, что, скорее всего, бой пройдет в Дубае.

Сам россиянин накануне выступил с обращением в своем «Инстаграм». «Где деремся и деремся ли вообще?» — написал Нурмагомедов.