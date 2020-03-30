Коронавирус в Москве подхватили 17 детей

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что большинство новых заболевших в Москве — это молодые люди от 18 до 40 лет.

За сутки в столице подтверждено 212 случаев заражения. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек — от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Вирус подхватили также 17 детей.

Из всех новых заболевших только 43 человека в последние две недели посещали европейские страны.

Пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.



Ранее в Москве ввели всеобщий режим самоизоляции. Тем не менее на улицах можно было увидеть много прогуливающихся горожан.