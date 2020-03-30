Более 2,3 тысячи детей в Казани не могут заниматься дистанционно

97,7% учащихся Казани готовы заниматься дистанционно поле окончания каникул. У остальных школьников — а это более 2,3 тыс. детей — существуют проблемы: нет компьютера или плохой интернет. Такие цифры были озвучены в мэрии Казани на заседании Штаба по противодействию распространению коронавируса.

Мэр города Ильсур Метшин поручил за ближайшую неделю, до 5 апреля, решить этот вопрос. При необходимости для школьников организуют малые группы или обучение офлайн, по индивидуальному плану.

Ранее власти Татарстана продлили школьные каникулы в РТ до 12 апреля.

