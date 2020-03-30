Учреждениям здравоохранения Казани передали 18 служебных автомобилей
Исполком Казани передал учреждениям здравоохранения 18 служебных автомобилей. Они за минувшую неделю отработали 200 вызовов, рассказали в мэрии Казани на заседании Штаба по противодействию распространению коронавируса.
Кроме этого, 30 автомобилей «Яндекс.Такси» в ближайшую неделю будут работать бесплатно в режиме помощи первичной медицинской сети. После того, как отрегулируется это взаимодействие, такси будут помогать медикам по договоренности, за счет средств бюджета республики.
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