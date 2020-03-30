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Учреждениям здравоохранения Казани передали 18 служебных автомобилей

11:23, 30.03.2020
Учреждениям здравоохранения Казани передали 18 служебных автомобилей
Фото: Реальное время

Исполком Казани передал учреждениям здравоохранения 18 служебных автомобилей. Они за минувшую неделю отработали 200 вызовов, рассказали в мэрии Казани на заседании Штаба по противодействию распространению коронавируса.

Кроме этого, 30 автомобилей «Яндекс.Такси» в ближайшую неделю будут работать бесплатно в режиме помощи первичной медицинской сети. После того, как отрегулируется это взаимодействие, такси будут помогать медикам по договоренности, за счет средств бюджета республики.

Ране врачи призвали людей оставаться на самоизоляции.

Общество Татарстан
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