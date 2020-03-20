Врачи Башкирии поддержали флешмоб «Мы дежурим в больнице для вас. Останьтесь дома для нас!»

Врачи Башкирии поддержали флешмоб «Мы дежурим в больнице для вас. Останьтесь дома для нас!». Фотографии медиков опубликовал министр здравоохранения региона Максим Забелин в Instagram.

Он отметил, что на 20 марта в Башкирии не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.



«Но мы хотели бы вам объяснить почему на данном этапе очень важно помочь друг другу. Позаботьтесь о себе и о своих семьях. Не выходите без необходимости из дома, на рабочих местах соблюдайте чистоту и дистанцию, внимательно следите за личной гигиеной.Пожалуйста, помогите врачам держать COVID-19 за пределами ваших организмов, на этот раз этот процесс в наших общих руках!», — отметил министр.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к флешмобу в поддержку тех, кто находится дома на вынужденном карантине из-за коронавируса. Суть флешмоба в том, чтобы опубликовать в соцсетях фотографию с улыбкой, словами поддержки и хештегами #воВсе32 и #мечтайсомной.