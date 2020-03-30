В Казани наказали 500 человек, нарушивших режим самоизоляции

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По информации МВД, за нарушение режима изоляции к административной ответственности привлекли более 500 человек. Об этом рассказали в мэрии Казани на заседании Штаба по противодействию распространению коронавируса.

При этом закон предусматривает принудительную изоляцию. Тем, кто не выполняет предписания Роспотребнадзора, грозит штраф по части 1, ст. 19.5 КоАП. Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность при нарушении режима изоляции, повлекшем массовое заболевание людей, — штраф до 80 тыс. рублей и ограничение свободы на срок до 1 года.

Ранее в Казани блогерша нарушила режим самоизоляции и отправилась в ТЦ за косметикой.