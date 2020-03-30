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В мэрии Казани рассказали, сколько человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

11:13, 30.03.2020
В мэрии Казани рассказали, сколько человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Фото: Реальное время

Под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции сейчас находятся более 4 тысяч человек. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

На сегодняшний день наблюдение за 662 людьми прекращено. При необходимости в городе в общей сложности развернут 2665 коек.

Напомним, что полиция через громкоговорители призывает горожан находиться в самоизоляции.

Общество Татарстан
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