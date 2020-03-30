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Полиция Казани и Челнов через громкоговорители призывает сидеть дома — видео

08:29, 30.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Полиция Казани и Челнов через громкоговорители призывает сидеть дома — видео

Полиция через громкоговорители призывает горожан находиться в самоизоляции. Видео распространяются в соцсетях.

В Челнах автомобиль со спецсигналами объезжает улицы города, повторяя одно и то же голосовое сообщение.

«Внимание! Растет угроза распространения коронавируса. Выходя из дома, используйте защитные маски и перчатки. Любой из нас может быть носителем инфекции, не зная об этом. Только соблюдение режима максимальной изоляции может гарантировать безопасность», — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Татарстана обратился в жителям и призвал с пониманием и серьезностью отнестись к ситуации. Также Дмитрий Медведев не исключил введение более жестких мер по недопущению распространения вируса.

Общество Татарстан
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