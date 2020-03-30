Полиция Казани и Челнов через громкоговорители призывает сидеть дома — видео
Полиция через громкоговорители призывает горожан находиться в самоизоляции. Видео распространяются в соцсетях.
В Челнах автомобиль со спецсигналами объезжает улицы города, повторяя одно и то же голосовое сообщение.
«Внимание! Растет угроза распространения коронавируса. Выходя из дома, используйте защитные маски и перчатки. Любой из нас может быть носителем инфекции, не зная об этом. Только соблюдение режима максимальной изоляции может гарантировать безопасность», — говорится в сообщении.
Напомним, что президент Татарстана обратился в жителям и призвал с пониманием и серьезностью отнестись к ситуации. Также Дмитрий Медведев не исключил введение более жестких мер по недопущению распространения вируса.
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