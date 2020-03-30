В Челнах оштрафованы 12 нарушителей самоизоляции
В Набережных Челнах нарушителей режима самоизоляции начали привлекать к штрафам. К административной ответственности привлечены 12 жителей города.
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора прошли уже более 1400 квартир. На нарушителей составляется протокол по статье 19.4 КоАП РФ — «неисполнение требований должностного лица».
Кроме жителей, полиция проверяет кальянные. Заведений, где посетителям предлагают покурить кальян, больше не выявлено, передает Chelny-biz.ru.
Ранее в Челнах сотрудники полиции начали объявлять через громкоговоритель о необходимости самоизоляции.Общество Татарстан
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