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В Челнах оштрафованы 12 нарушителей самоизоляции

11:02, 30.03.2020
В Челнах оштрафованы 12 нарушителей самоизоляции
Фото: Реальное время

В Набережных Челнах нарушителей режима самоизоляции начали привлекать к штрафам. К административной ответственности привлечены 12 жителей города.

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора прошли уже более 1400 квартир. На нарушителей составляется протокол по статье 19.4 КоАП РФ — «неисполнение требований должностного лица».

Кроме жителей, полиция проверяет кальянные. Заведений, где посетителям предлагают покурить кальян, больше не выявлено, передает Chelny-biz.ru.

Ранее в Челнах сотрудники полиции начали объявлять через громкоговоритель о необходимости самоизоляции.

Общество Татарстан
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