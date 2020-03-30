Как татарстанские блогеры и артисты поддерживают тех, кто отправился на самоизоляцию

Фото: соцсети

Татарстанские артисты комики, блогеры, танцоры, спортсмены и общественные организации присоединились к акции #айдадомой. Так жители Татарстана поддерживают друг друга в самоизоляции.

В период вынужденной нерабочей недели зрителей готовы развлекать бесплатно. Так музыканты лейбла Yummy Music Зарина Вильданова и ансамбль CheekLaWeek вчера вечером выступили в онлайн-формате. В официальном сообществе «Республика Татарстан» каждое утро в 9.00 будет начинаться ежедневная онлайн-зарядка с тренером Ксенией Ивановой.

В 13.00 зрителей ждет онлайн-трансляция мастер-класса от руководителя ансамбля «Kavkazstyle» Сиража Джавадбекова. Он научит базовым движениям традиционных танцев народов Кавказа.

В 19.00 в прямом эфире для зрителей споет певица Лэйна.

Сертифицированный преподаватель йоги и пилатеса из Казани Лилия

Кабирова приглашает на онлайн-занятия в своем «Инстаграме».

Центр триатлона проводит ежедневные тренировки по сухому плаванию с 7 утра.

В «Инстаграме» проводятся онлайн-зарядки с Timerman

Школа плавания для взрослых публикует восстановительные онлайн-тренировки.

Для фитнес-тренеров проводятся обучающие семинары.

Школа кройки и шитья «Фея» открыла доступ к мастер-классам по пошиву пончо и пижам.

Казанский психолог и арт-терапевт Евгения Алман организовала онлайн-чат для поддержки для тех, кто испытывает тревожность.

В 15.30 по будням бесплатно консультирует психолог Анастасия Сагирова.

Ранее Минкульт РТ опубликовал полную афишу онлайн-мероприятий.



