Власти Уфы разогнали горожан из парка, где они жарили шашлыки

Сотрудники администрации Советского района Уфы вместе с полицейскими попросили покинуть территорию парка Лесоводов граждан, которые проигнорировали просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса и жарили шашлыки в мангальной зоне.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, в результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок.

«Горожане отнеслись к просьбе с пониманием и пообещали в дальнейшем соблюдать рекомендации», — отметили там.

Ранее сообщалось, что в башкирском Сибае житель Челябинской области, который болеет коронавирусом, торговал мясом на рынке «Воскресный». Незадолго до этого он ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к работе.

На данный момент в Башкирии зафиксировали пять случае коронавируса.